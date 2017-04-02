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У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
На столе у президента России Путина лежит два сценария для Донбасса и пока окончательно не ясно, какой из них выберет глава РФ. Об этом на собственной странице в социальной сети написал координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук. пишет Диалог.UA.
Первый вариант предполагает имитацию окончательного оформления самопровозглашенных "ЛДНР", с выдвижением требований к Киеву включить оккупированные территории в состав Украины, однако строго на условиях Путина. Согласно второму сценарию на Донбассе будет реализована консервация системы по отработанной ранее схеме Приднестровья. Тымчук отметил, что на данный момент точно прогнозировать решение Путина невозможно, однако признание независимости "республик" действительно может произойти. Он указывает, что в конце 2016 года Сурков дал похожее обещание Захарченко и Плотницкому, которое на фоне высокой степени неадекватности Путина может вылиться в спонтанно утвержденное признание независимости ОРДЛО.
Теги: Донбасс, Путин, выбор, сценарий
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