В 2016 году на переселенцах Пенсионный фонд сэкономил 13,5 млрд грн

02.04.2017 15:05

В 2016 году были прекращены пенсионные выплаты переселенцам, которые не прошли физическую верификацию, а также выплаты для части граждан, фигурировавших в переданных правительству списках СБУ. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Павел Розенко.



В результате, соцвыплат лишились 407,7 тысяч жителей Востока Украины, что позволило Пенсионному фонду сэкономить 13,5 млрд грн.

«В этой цифре те, кто не прошел физическую верификацию, и те, кто был в переданных нам в феврале 2016 года списках СБУ, – 450 тыс. человек (выплаты этим людям были приостановлены непосредственно перед передачей баз по ВПЛ на верификацию Минфина, – ред.). Часть людей из этих списков не обратилась в органы ПФ с просьбой восстановить выплату пенсии. Это означает, что там были те, кто не переехал на постоянное место проживания на контролируемую украинской властью территорию и в соответствии с законодательством и нормативной базой не имеет права на получение выплат», – указал Розенко.

Он указал, что речь идет не об экономии средств на соцвыплатах, а об освобождении дополнительного ресурса, который позволил Пенсионному фонду завершить финансовый год без займов.

«Логика же остается прежней: после выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины люди, находящиеся сегодня на временно оккупированных территориях, будут иметь возможность восстановить все выплаты с момента их прекращения. Эти средства аккумулируются и, когда появится реальная возможность, конечно, будут выплачены», – заключил он.

При этом в годовом отчете Пенсионного фонда сообщается об экономии в 15,2 млрд на фоне бюджета в 255 млрд грн. Почти 2 млрд грн обеспечено перевыполнением по собственным поступлениям, в то время, как остальные 13,5 млрд грн – результат экономии «в результате проведенных мероприятий по подтверждению правомерности пенсионных выплат лицам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)».

Источник dnews.dn.ua