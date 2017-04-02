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В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП
02.04.2017 15:25
Авдеевка уже несколько суток без света. На линиях электропередач в Авдеевке Донецкой области начались ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в воскресенье, 2 апреля.
"Авдеевка. По состоянию на 10.00 ремонтные бригады приступили к проведению ремонтно-восстановительных работ", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В министерстве отметили, что ремонтные работы начались еще вчера, 1 апреля. Однако прекратились из-за очередного обстрела.
Напомним, Авдеевка осталась без света и воды вечером 29 марта – из-за обстрелов была повреждена высоковольтная линию электропередач 110 кВ
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, ремонт, ЛЭП
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