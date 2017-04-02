В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП

02.04.2017 15:25

Авдеевка уже несколько суток без света. На линиях электропередач в Авдеевке Донецкой области начались ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в воскресенье, 2 апреля.

"Авдеевка. По состоянию на 10.00 ремонтные бригады приступили к проведению ремонтно-восстановительных работ", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В министерстве отметили, что ремонтные работы начались еще вчера, 1 апреля. Однако прекратились из-за очередного обстрела.

Напомним, Авдеевка осталась без света и воды вечером 29 марта – из-за обстрелов была повреждена высоковольтная линию электропередач 110 кВ

Источник korrespondent.net