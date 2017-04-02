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В Минобороны подтвердили потери сил АТО за сутки: Четверо раненых бойцов
02.04.2017 14:06
За сутки зафиксировано 37 обстрелов. В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию, ранее опубликованную пресс-центром штаба АТО: за сутки на Донбассе ранения получили четверо украинских бойцов. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил спикер ведомства по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, но четверо украинских военных получили ранения: трое из них пострадали в результате подрыва на взрывных устройствах, еще один получил ранения в результате вражеского обстрела", - уточнил Мотузяник.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, Минобороны
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