В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор

02.04.2017 22:41

Обмен пленными с «Л/ДНР» в настоящее время не осуществляется, однако, чтобы это было возможно, подозреваемые с неподконтрольных территорий в Украине удерживаются под следственным арестом без выдвижения обвинения. Об этом рассказал в интервью немецкому изданию «Bild» генеральный прокурор Юрий Луценко, передает «Интерфакс – Украина».

«Мы уже пережили несколько успешных волн обмена пленными. Этого больше не происходит. Мы имеем список, но из-за недостатка воли со стороны сепаратистов обмен не может состояться», – сказал Луценко.

Комментируя п. 6 Минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины, который требует освобождения и обмена всех заложников и удерживаемых лиц, он сказал: «Проблема в следующем: если я хочу передать лицо другой стороне, в отношении которого ведется расследование, то я должен сначала закрыть производство… Лица, которые уже были осуждены, могут быть помилованы, потом обменяны… Но если обмен не состоится ни завтра, и ни через неделю, ни через месяц, то мы имеем проблему, поскольку мы не можем ни отпустить человека, ни удерживать его».

«Если мы не знаем, когда сепаратисты согласятся на обмен, и нам придется полгода ожидать его, мне придется каждый раз по-новому открывать дело. Ежедневно получаем звонки, мол, готовим обмен, и ежедневно я вынужден закрывать и потом опять открывать дело. Если у меня будет гарантия, что обмен состоится тогда-то и тогда-то, я это сделаю. А если каждый раз будут переносить, это лицо будет продолжать находиться в серой зоне», – пояснил генпрокурор.

Именно это, по словам Луценко, является объяснением того, что люди находятся в камерах досудебного следствия без объявления обвинения. При этом он отметил, что их могут посещать родные, они имеют право получать подарки и выходить на прогулку. «Мы не можем утверждать то же самое о наших людях, которых удерживают сепаратисты», – подчеркнул генпрокурор.

По его словам, с целью будущего обмена без выдвижения обвинения в настоящее время удерживается около 100 человек.

Луценко подчеркнул, что вопрос обмена пленными – не политический, а практический, но отметил, что он «используется Кремлем как политическое оружие».

Источник dnews.dn.ua