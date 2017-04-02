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За день боевики 15 раз нарушили решим "тишины" на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб
За день боевики 15 раз нарушили решим прекращения огня на Донбассе, в результате боевых действий ранен один военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Ситуация в зоне проведения АТО стабилизировалась. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций ВС Украины. С начала суток враг 15 раз нарушил режим "Тишины", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что наибольшую активность враг проявлял на мариупольском направлении. "Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по позициям морских пехотинцев в районе Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Водяного. На одном из домов населенного пункта Саханка, который расположен на временно неподконтрольной Украине территории, враг, подняв флаг нашего государства, из стрелкового оружия обстреливал морских пехотинцев рядом Широкино", - отмечается в сообщении.
На донецком направлении, по информации штаба, наибольшее количество обстрелов была зафиксирована под Авдеевкой, защитников которой враг накрывал огнем минометов калибра 82мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из станкового противотанкового гранатомета противник вел огонь по позициям вблизи Новоселовки второй. Из ручного противотанкового гранатомета обстреливал опорные пункты в районе Зайцево.
На луганском направлении, с автоматических гранатометов враг вел по позициям рядом населенного пункта Крымское.
"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали. Однин украинский воин ранен", - резюмируется в сообщении.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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