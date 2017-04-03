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ФСБ РФ пытается остановить поток оружия с оккупированного Донбасса, - ИС
По оперативным данным группы ИС, «МГБ ДНР» во взаимодействии с ФСБ РФ продолжают попытки противодействовать потоку оружия, идущего в РФ с Донбасса, будучи ранее завезенным из России.
За последнюю неделю отмечается несколько фактов задержания как представителей местного населения, так и военнослужащих ВС РФ, пытавшихся переправить партии оружия в РФ (в одном случае – двое российских наемников везли в микроавтобусе 10 ед. автоматов АК, во втором – возвращавшийся в Россию военнослужащий провозил в легковой автомашине 2 пистолета ПМ и 2 пистолета АПС, в третьем – местный житель на тракторе в объезд пропускных пунктов пытался вывезти в РФ 3 автомата АК-74 и 18 ручных гранат, и т.д.).
Согласно информации структурных подразделений ФСБ РФ в Ростовской обл. (Россия), вместе с неорганизованными попытками оружейной контрабанды, в «ДНР» и «ЛНР» действуют сразу несколько организованных каналов вывоза оружия в РФ, в которых замешаны должностные лица «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР», а также службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) Южного военного округа ВС РФ.
Ранее группа ИС сообщала, что Сурков повышает ставки – создает «мобилизационный резерв» боевиков.
Теги: Донбасс, оружие, ФСБ, ДНР, ЛНР
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