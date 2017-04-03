Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко задумал отжать автомобили украинских предприятий, - ИС

03.04.2017 18:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко задумал отжать автомобили украинских предприятий, - ИС

Как стало известно группе ИС, глава «днр» О.Захарченко дал указание руководителям Старобешевской и Зуевской ТЭС в течение недели предоставить ему перечень автотранспортных средств (с указанием полной информации по автомобилям), которые в течение 2014-2017 годов были «отжаты» представителями военных формирований «днр». Перечень автомобилей необходим якобы для принятия мер по их нахождению и возвращению на «национализированные» ТЭС.

 Вместе с тем, боевиками «днр» также осуществляются мероприятия, направленные на «конфискацию» автотранспортных средств, въезжающих с подконтрольной территории Украины в «днр» и принадлежат энергогенерирующим предприятиям Украины, которые в дальнейшем планируется передать для нужд вышеуказанных ТЭС.

Ранее группа ИС сообщала, что «национализированным» предприятиям «днр» не хватает сырья, рабочие бегут из оккупации.

ИС



Теги: Донбасс, автомобиль, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх