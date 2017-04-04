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Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"
Вчера, 3 апреля, пресс-служба политической партии Блок Петра Порошенко заявила, что фракцию партии в парламенте возглавил депутат Артур Герасимов, который заменил на этой должности Игоря Грынива. Ранее Герасимов был представителем Президента Украины Петра Порошенко в парламенте.
Как пишет сайт "Новости Донбасса", несмотря на то, что Гераисмов не является дончанином по рождению, его политическая карьера неразрывно связана с Донбассом.
Именно здесь он начал путь в большую публичную политику.
На выборах в парламент 2012 года Артур Герасимов баллотировался от мажоритарного округа №51 - сейчас он находится в оккупированной Горловке. В агитматериалах Герасимов позиционировал себя как член команды Сергея Шахова - луганского предпринимателя, деятельность которого сопровождалась скандалами в прессе. В адрес Шахова звучали обвинения в причастности к деятельности конвертационных центров.
С началом боевых действий на Донбассе Шахов публично занял активную проукраинскую позицию, хотя во многом его агитационная кампания на тех выборах сводилась к эксплуатации ностальгии по советским временам.
На тех выборах Герасимов фактически представлял некую «третью силу». С одной стороны, команду бизнесменов, от которой он шел на выборы нельзя было назвать оппозицией в чистом виде. С другой стороны, его участие в выборах и активная агитационная кампания явно не нравились определенной части Партии регионов, которая на тот момент монополизировала власть на Донбассе.
Избирательная кампания запомнилась борьбой и применением сомнительных, но традиционных для Украины технологий в виде раздачи продуктовых наборов и оплаты массовки на митингах.
На тех выборах в штабе Герасимова будет работать будущий полевой командир «ДНР» и комендант Горловки Игорь Безлер. Впоследствии это станет одним из главных упреков и обвинений в адрес Герасимова-политика.
Будущий глава фракции БПП неоднократно заявлял, что у него в штабе работало много людей, а Безлера он даже не знал. В то время, как сам полевой командир говорит, что занимался в штабе Герасимова вопросами безопасности.
Ситуация для Донбасса довольно типичная, когда часть вовлеченных в украинскую политику людей поддержала оккупацию и создание «Донецкой народной республики». Так один из лидеров «ДНР» - министр доходов и сборов Александр Тимофеев «Ташкент» раньше был связан с партией бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка «Фронт Змин». Бывший полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский вообще возглавлял подразделение «Альфа» при областном управлении Службы безопасности Украины. Но этого недостаточно, чтобы подозревать в симпатии к Российской Федерации и «ДНР» людей, с которыми «Ташкент» и Ходаковский работали в прошлой жизни.
С 2014 года Герасимов неформально курирует Донецкую область от политической силы президента. Он отвечал за президентские выборы в мае 2014 года и за последующие парламентские. Тогда политически важно было провести выборы хотя бы в части городов Донецкой области, чтобы показать - Донбасс не исключен из политики, Порошенко избирали все части страны, в Украине есть легитимная власть. Такая задача была решена.
Затем на парламентских выборах в актив БПП и Герасимова можно записать победы в 5-х округах кандидатов не от преемника Партии регионов «Оппозиционного блока». Всего округов было 11.
Впрочем, практически все кандидаты «не от Партии регионов» в прошлом были с ней так или иначе связаны, а некоторые были и народными депутатами. Например, такие как Игорь Шкиря и Евгений Геллер, которые в парламенте стали членами депутатской группы «Видродження».
В Донецкой области Герасимов работает в тандеме с другим депутатом из фракции Блок Петра Порошенко Олегом Недавой. Оба депутат входят в руководство общественного союза «Донбасс». Недава активно продвигает в области партийный проект «Наш край» - политическую силу, позиционирующую себя как хозяйственников, которая объединила многих бывших членов Партии регионов. На местных выборах 2015 года эта партия смогла провести своих депутатов во многие советы, а в Дружковке кандидат от этой партии Валерий Гнатенко - бывший член Партии регионов выиграл выборы. Такой политический ход позволил ослабить бывшую Партию регионов, как единую силу.
Избирательная кампания сопровождалась скандалами. Бывшие главы Мариупольской и Славянской организаций БПП Сергей Нестеров и Олег Зонтов считали, что Герасимов способствовал их смещению с должностей в угоду представителям «прошлой власти».
Герасимов является очень активным депутатом. Он является соавтором более 20 законов и постановлений, которые были приняты. Значительная часть касаются Донбасса, его жителей, участников российско-украинского конфликта.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Украина, Донбасс, парламент, главврач, Артур Беркут, фракция
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