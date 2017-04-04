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"Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт

04.04.2017 07:52
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"Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт

В 2016 году Россия создала 25 новых дивизий и 15 бригад, но при это армия увеличилась только на 10000 человек. Не исключено, что Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной, Белоруссией, странами Балтии и Кавказом. Такого мнения придерживается Стивен Бланк, эксперт Американского совета из заграничной политики, пишет 1492news.com.

Бланк считает, что Россия готовится к полномасштабной войне используя советскую модель: когда регулярная армия образовывала лишь "скелет", а вся ставка делалась на массовую мобилизацию.

Бланк также подчеркнул, что с 2017 года Россия постоянно нарушает условия перемирия и "тишины" на Донбассе. Только за одну неделю марта со стороны ВСУ 9 человек погибли и 35 получили ранения. Сюда же эксперт и отнес убийство беглого российского депутата в Киеве Вороненкова. Кроме всего прочего в августе-сентябре 2017 года в Беларуси состоятся военные учения "Запад-2017". Перед выборами Путин захочет усилить националистическое настроение в РФ и не исключено, что уже в этом году война и начнется.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, война, эксперт, вооружение
 
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