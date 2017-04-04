КПВВ на линии разграничения будут работать по продленному графику до конца апреля

04.04.2017 17:18

Сегодня, 4 апреля, Госпогранслужба Украины сообщила новость о том, что удлиненный временной график работы контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) у линии разграничения будет продлен до конца месяца.

В ГПСУ напомнили, что с 29 по 4 апреля включительно время роботы КПВВ продлевали на час из-за увеличения пассажиропотока (7:00 утра до 19:30). Учитывая, что динамический пассажиропоток продолжается, согласно решению штаба АТО, пропуск граждан и автомобилей будет происходить с 7:00 утра до 19:30 вечера и в период с 5 по 30 апреля включительно.