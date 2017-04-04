Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм

04.04.2017 10:41

Гражданам Украины с оккупированных территорий необходимо написать заявление об утере внутреннего украинского паспорта и пройти процедуру оформления паспорта гражданина Украины. В Государственной миграционной службе Украины заявили, что наличие российского паспорта или "документа", выданного структурами боевиков "ЛДНР", может быть мотивом для возбуждения уголовного дела, например, по подозрению в террористической деятельности", сообщает "Диалог UA".

6 апреля Европарламент рассмотрит вопрос введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Европейского союза. В случае положительно решения возможность ездить в Европу также получат жители районов, неподконтрольных киевскому правительству, но при обязательном наличии у них паспорта гражданина Украины.

Аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая объяснила, что жителям оккупированных районов Донбасса нужно приехать на подконтрольную территорию Украины, обратиться в любое отделение государственной Миграционной службы по заграничным биометрическим паспортам. При этом отделение может необязательно находиться в Луганской или Донецкой областях, это может быть любая область и город Киев.

"В целом процедура должна быть такой же, как и для всех других граждан Украины. Но насколько мы знаем из опыта, она является более усложненной, затянутой, потому что нет оригиналов данных о человеке в отделениях ГМС, которые были на оккупированных территориях, они недоступны, поэтому человека дополнительно проверяют. Идентификация может длиться долго.

Заграничные биометрические паспорта могут оформлять не 20 дней, и не 7 как по стандартной и ускоренной процедуре, а гораздо дольше - 1-2 месяца", - говорит Кульчицкая.

Известно, что после преступной аннексии Крыма большая часть жителей полуострова в добровольном или принудительном порядке получила паспорта граждан России. Однако, чтобы крымчане имели возможность беспрепятственно ездить в страны Евросоюза, им необходим украинский заграничный биометрический паспорт.

Эксперт поясняет, что для этого гражданам Украины с оккупированных территорий необходимо написать заявление об утере внутреннего украинского паспорта и пройти процедуру оформления паспорта гражданина Украины. По ее словам, только после этого можно будет подать документы на биометрический загранпаспорт.

Важно знать, что сейчас уже не выдают паспорта старого образца, "книжечкой", а пластиковые ID-карты.

Напомним, 18 февраля текущего года Путин подписал указ о признании фейковых документов, выданных гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО. Позже российская сторона пояснила, что так называемые "паспорта" непризнанных псевдогосударств приравнены к украинским документам.



