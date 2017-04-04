"Пасхальное перемирие": российские кураторы требуют от "армий ЛДНР" поддерживать напряженность на фронте

04.04.2017 12:59

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, командование 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейских корпусов ВС РФ требует от командиров передовых подразделений ежесуточных отчетов о "состоянии напряженности обстановки в районах ответственности". Именно это, по мнению представителей ГУР, заставляет боевиков вести провокационные обстрелы позиций сил АТО.

В разведки отмечают, что обстрелы ведутся с применением не только стрелкового оружия, но и — 82-мм и 120-мм минометов. Всё это делается для того, чтобы спровоцировать ответный огонь.

"Таким образом, обеспечивается предоставление российскому командованию подробной отчетности, которая используется для дискредитации сил АТО", — поясняют в ГУР.

По данным пресс-центра штаба АТО, 3 апреля, несмотря на объявленное с 1 апреля перемирие, произошло 48 обстрелов.