Перемирие со слезами: за минувшие сутки погибли двое украинских военных

04.04.2017 06:59

В зоне АТО за минувшие сутки погибло двое украинских военных, пятеро получили ранение. Зафиксировано 48 обстрелов, со стороны боевиков. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.