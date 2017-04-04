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Пограничники не пропустили в зону АТО дорогостоящие комплектующие
04.04.2017 10:51
На контрольных пунктах въезда-выезда «Новотроицкое» и «Майорское» вчера, 3 апреля, были задержаны два авто.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, транспортными средствами с нарушением перевозили товары на неподконтрольную территорию.
Так, в одном авто везли комплектующие к компьютерам стоимостью 13 тысяч гривен, а в другом — комплектующие к рентгеновскому аппарату на 400 тысяч гривен.
Водителей вместе с авто и грузом пограничники передали представителям фискальной службы для принятия правового решения.
Фото: dpsu.gov.ua/
Теги: Донбасс, задержание, автомобиль, Госпогранслужба
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