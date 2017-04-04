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Архив - Донецкая область

Путин высказался за прекращение торговой блокады Донбасса

04.04.2017 18:01
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Путин высказался за прекращение торговой блокады Донбасса

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом вновь выступил за снятие Киевом блокады Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента РФ, передает "УП".

"Путин снова акцентировал на необходимости скорейшего снятия Киевом блокады региона и принятия неотложных мер по решению социально-экономических проблем населения Донбасса, как это предусмотрено минским "Комплексом мероприятий", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что во время разговора акцентировалось внимание на необходимости соблюдения режима "пасхального перемирие" объявленного с 1 апреля текущего года.

Как известно, 15 марта утром президент Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, предложил принять решение о полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями.

СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Путин, блокада
 
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