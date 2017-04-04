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Регионал Ефремов вывел заграницу миллионы долларов и способствовал созданию "ЛНР"
Экс-глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Украины 7-го созыва Александр Ефремов вывел на счета своих иностранных компаний миллионы долларов еще во времена, когда он занимал должность главы Луганской областной государственной администрации, передает "Левый берег".
Такие данные ГПУ получила от Федерального бюро расследований США, говорится в тексте постановления Печерского райсуда Киева.
"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США, лицо, начиная с июня 2006 года, через "Укркоммунбанк" осуществляло перечисления крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же", – говорится в тексте.
Досудебное расследование установило, что формальным владельцем ОАО "Укркоммунбанк" был заместитель Ефремова Эдуард Лозовский, который после начала гибридной войны в Донбассе бежал в оккупированный Крым.
Ефремов также способствовал созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", в этом подозревается же его близкое окружение.
Суд также частично удовлетворил ходатайство о доступе к документам Ефремова в НБУ, позволив сделать копии, а не забирать оригиналы.
Напомним, 4 января Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины). Также Ефремову инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Фото: https://lb.ua/
Теги: Донбасс, доллар, заграница, Алексанр Лазорко, миллион
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