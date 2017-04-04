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Розенко назвал ответственного за гуманитарную катастрофу на Донбассе
Вся ответственность за социальную и гуманитарную катастрофу на территориях Донетчины и Луганщины, неконтролируемых украинской властью, лежит «исключительно на России и ее сообщниках-террористах». Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
«Не Украина прекратила выплату пенсий гражданам на оккупированных территориях, а Россия, которая их захватила. Полная ответственность за социальную и гуманитарную катастрофу на этих территориях лежит исключительно на России и ее сообщниках-террористах», – считает Розенко.
По словам вице-премьера, разговоры о том, что Украина отказалась от своих социальных обязательств, не соответствуют действительности. «Люди, оставшиеся на неконтролируемых территориях, имеют право на пенсионные выплаты. Это право сегодня нарушается, но не Украиной, а Россией», – отметил Розенко.
Он пояснил, что люди с оккупированных территорий, которые хотят получать социальные выплаты, должны переехать на постоянное место жительства на контролируемые украинскими властями территории.
«Так гласит украинское законодательство. Здесь мы можем контролировать, кто получает выплаты, там – нет. У кого в руках окажется банковская карта, на которую приходят социальные выплаты? Не будем ли мы финансировать терроризм в итоге? Это абсолютно нормальная позиция, ее поддерживают и международные организации, и представители других стран», – заверяет Розенко.
Он также подчеркнул, что после выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины люди, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях, смогут восстановить все выплаты с момента их прекращения.
«Эти средства аккумулируются и, когда появится реальная возможность, конечно, их выплатят», – обещает вице-премьер.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, гуманитарная катастрофа, Павел Розенко
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