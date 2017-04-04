Руководитель Закарпатья дал характеристики главарям "ЛДНР" Захарченко и Плотницкому

04.04.2017 10:26

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что главарь «ЛНР» имеет хотя бы небольшой интеллект, в товремя как у главаря соседней «ДНР» нет и такого.

Так, на вопрос журналиста, кто такие Захарченко и Плотницкий Москаль заявил:"А никто». Также, он подчеркнул: «Плотницкий вообще оказался мой земляк, только он из Бессарабии, а я с Буковели. Он — где была Российская империя. Никто… Он 10 классов закончил в Кельминцах. Как вам сказать, это такое — где 3 тысячи населения, районный центр. Там даже ни одного двухэтажного дома нету. А Захарченко самодур. Если Плотницкий еще сравнению по сравнению с Захарченко имеет хоть какой-то небольшой интеллект, то этот о! Больше там слов и не скажешь. Дурак!» .