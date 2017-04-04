Украина может компенсировать потерю своих предприятий на оккупированном Донбассе

04.04.2017 21:26

Украинская экономика может компенсировать потерю производственных мощностей, которые расположены на оккупированных территориях, в том числе с помощью партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко в ходе ІІ Международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества, сообщает "Укринформ".



"Мы, как министерство, не поддерживаем блокаду. Министерством экономического развития, в частности, торговым представителем, изучается и осуществляется сотрудничество со странами, где мы могли бы в энергетической сфере, в сфере машиностроения удовлетворить потребности сбыта. Недавно состоялась встреча в ОАЭ, и предварительно могу сказать, что есть возможность, чтобы мы частично компенсировали потерю производственных мощностей, которые были расположены или находятся на временно оккупированных территориях", - сказал Ю.Бровченко. "Мы, как министерство, не поддерживаем блокаду. Министерством экономического развития, в частности, торговым представителем, изучается и осуществляется сотрудничество со странами, где мы могли бы в энергетической сфере, в сфере машиностроения удовлетворить потребности сбыта. Недавно состоялась встреча в ОАЭ, и предварительно могу сказать, что есть возможность, чтобы мы частично компенсировали потерю производственных мощностей, которые были расположены или находятся на временно оккупированных территориях", - сказал Ю.Бровченко.



Он также отметил, что в целом, учитывая потерю производственных мощностей на Донбассе, есть основания говорить о дальнейшей экономической стабилизации.



"Общая ситуация, которая сложилась в экономике на конец 2016 и на начало 2017 года, невзирая на наличие существенных проблем и рисков, свидетельствует о постепенной закладке почвы для дальнейшего стабильного развития новых экономических реалий", - отметил Ю.Бровченко.