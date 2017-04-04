Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украина может компенсировать потерю своих предприятий на оккупированном Донбассе

04.04.2017 21:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина может компенсировать потерю своих предприятий на оккупированном Донбассе
Украинская экономика может компенсировать потерю производственных мощностей, которые расположены на оккупированных территориях, в том числе с помощью партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко в ходе ІІ Международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества,  сообщает "Укринформ".

"Мы, как министерство, не поддерживаем блокаду. Министерством экономического развития, в частности, торговым представителем, изучается и осуществляется сотрудничество со странами, где мы могли бы в энергетической сфере, в сфере машиностроения удовлетворить потребности сбыта. Недавно состоялась встреча в ОАЭ, и предварительно могу сказать, что есть возможность, чтобы мы частично компенсировали потерю производственных мощностей, которые были расположены или находятся на временно оккупированных территориях", - сказал Ю.Бровченко. 

Он также отметил, что в целом, учитывая потерю производственных мощностей на Донбассе, есть основания говорить о дальнейшей экономической стабилизации. 

"Общая ситуация, которая сложилась в экономике на конец 2016 и на начало 2017 года, невзирая на наличие существенных проблем и рисков, свидетельствует о постепенной закладке почвы для дальнейшего стабильного развития новых экономических реалий", - отметил Ю.Бровченко.

Фото: zn.ua

Теги: Украина, Донбасс, компенсация, предприятие, потеря
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх