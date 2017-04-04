В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен

04.04.2017 11:34

Необычные события сегодня, 4 апреля, происходят в центре Донецка. Об этом жители города пишут в соцсетях.

По сообщению дончан здание «Дома правительства ДНР» (бывшее Донецкое ОГА) по всему периметру охраняют вооруженные автоматчики.

Также заметно скопление вооруженных людей возле бульвара Шевченко в районе здания «МГБ ДНР». Также по бульвару Шевченко в районе Торгового института перекрыто движение транспорта. Жители города слышали вой сирен в этом районе.