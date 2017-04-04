В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя

04.04.2017 12:50

В Донецк приехал один из приближенных к президенту России Путину высокопоставленных кремлевских чиновников. С крайне высокой долей вероятности местные СМИ утверждают, что в "ДНР" приехал помощник главы РФ Владислав Сурков, пишет dialog.ua.

Жители Донецка сообщают, что вооруженные люди в камуфлированной форме перекрыли автомобильное движение в районе главного офиса силовых подразделений "ДНР". На данный момент точной информации нет, однако беспрецедентные меры безопасности свидетельствуют и явно указывают на визит Суркова.

При этом в самой "республике" ходят слухи о том, что Кремль всерьез рассматривает несколько сценариев замены лидеров террористических группировок "ЛДНР" - на руководство оккупированных территорий в ближайшее время могут назначить людей, которые не замешаны в войне и с которыми украинская власть могла бы начать прямые переговоры.

СМИ также сообщают, что 27 марта Луганск посетил "высокопоставленный российский чиновник" - жители наблюдали крупное количество дорогих автомобилей в сопровождении машин спецохраны. В СБУ подтвердили, что это был Сурков.



