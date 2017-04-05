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Архив - Донецкая область

Блокпосты: Марьинка - "лидер", Новотроицкое - "аутсайдер"

05.04.2017 10:20
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Блокпосты: Марьинка - "лидер", Новотроицкое - "аутсайдер"

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 5 апреля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
    «Майорск» — 30/80;
    «Марьинка» -180/100;
    «Новотроицкое» — 10/0;
    «Гнутово» — 40/0.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО проследовали 26,5 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
    «Майорск» — 7065 человек и 870 транспортных средств;
    «Марьинка» — 7380 человек и 1315 транспортных средств;
    «Новотроицкое» — 5155 человек и 1090 транспортных средств;
    «Гнутово» — 2930 человек и 750 транспортных средств;
    «Станица Луганская» — 4026 человек.



Теги: Донбасс, АТО, КПВВ
 
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