Бои в Авдеевке: Тука поделился впечатляющими данными о потерях боевиков ДНР

05.04.2017 10:10

Во время ожесточенных боев с украинскими силами АТО под Авдеевкой в конце января — начале февраля боевики так называемой "ДНР" потеряли более 400 людей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки.

"Утром получил сообщение. Долго колебался: стоит ли обнародовать? Потом решил: чего это я должен радоваться сам? Однако, скан сообщения выкладывать не буду, только содержание: "Доброе утро. Вчера общался с одним из "избранных" на той стороне. Человек озвучил, что в первые два месяца обострения в Авдеевке они понесли потери более 400! Контакт занимает высокий пост там. Не верить ему нет смысла. Они в шоке: "укры воевать научились!" — написал Тука.