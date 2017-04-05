Геращенко: В плену на Донбассе более 120 украинцев

05.04.2017 12:10

Геращенко просит активизировать действия по решению гуманитарных вопросов. По состоянию на сегодняшний день известно о 121 человеке, незаконно содержащихся в местах неволи на неподконтрольных Киеву территориях на Донбассе. Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко на заседании общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при Министерстве иностранных дел.

Как сообщает пресс-служба парламента, в частности Геращенко акцентировала внимание на сложном процессе освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Она также поблагодарила представителей всех конфессий за усилия, которые они прилагают для освобождения заложников, и обратилась с просьбой активизировать действия по решению гуманитарных вопросов.

Источник korrespondent.net