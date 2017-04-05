Меньшов передал террористам “ДНР” один миллион рублей

05.04.2017 20:30

Российский режиссер и актер Владимир Меньшов передал боевикам “ДНР” миллион рублей. Об этом на своей странице в Фейсбук написал писатель и “замкомбата” терористов “ДНР” Захар Прилепин.

“Пришёл ко мне на съёмки программы "Чай с Захаром" великий актёр и режиссёр, замечательный человек, человечище Владимир Валентинович Меньшов. Говорит: вот я денег привёз - помочь Донбассу. И ноутбук. И передал пакет со всем этим.

Снимать момент передачи подарков отказался; говорит: не надо, лучше в тишине делать такое. Но молчать я ему не обещал всё равно.

В общем, я пересчитал что там было в пакете. Там был один миллион рублей”, - написал Меньшов.

Источник 62.ua