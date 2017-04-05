На блокпостах Мариуполя за 3 месяца задержали 33 боевика

05.04.2017 10:30

На мариупольских блокпостах с начала года задержано 33 лица, находившихся в рядах боевиков. Об этом сообщил начальник Центрального отдела полиции Николай Побойный на пресс-конференции, подводя итоги работы местной полиции за 1 квартал 2017 года.

С начала года в Мариуполе полиция предупредила каждое 7 преступление. Всего открыто 1580 уголовных производств, по которым 562 лицам сообщено о подозрении. 538 производств уже окончено и направлено в суд.

В течение 3 месяцев зарегистрировано 3 убийства, которые являются раскрытыми, из 5 тяжких телесных повреждений лица установлены и задержаны по 4, из 6 разбойных нападений только 1 остается нераскрытым. Количество совершенных грабежей снизилось на 24,5%, краж - на 28,3%.

Проблемным вопросом, который остро стоит и перед населением, и перед правоохранителями, остаются мошенничества. Полицейские ни на минуту не прекращают работу по раскрытию этой категории преступлений, проводят масштабные превентивные мероприятия, однако в отделения продолжают обращаться обманутые потерпевшие. «Лидером» среди мошенничеств являются банковские, которых в полиции зарегистрировано 47.

С начала 2017 года значительно усилена борьба с нелегальным наркотрафиком. Начаты досудебные расследования по 178 фактам. По результатам проведенных мероприятий изъято более 6,5 килограммов наркотических веществ.

Железнодорожные и автовокзалы, автостанции, а также блокпосты являются надежным фильтром оружия, взрывчатки, наркотиков, разыскиваемых преступников и автомобилей. Они блокируют утечку запрещенных предметов и препятствуют тайному перемещению подозреваемых и осужденных. По результатам патрулирования вокзалов разыскано 8 таких лиц, задокументировано 11 фактов незаконного оборота наркотиков и 8 - оружия. К административной ответственности привлечено 562 лица.

На мариупольских блокпостах зафиксировано 16 изъятий оружия и 14 - наркотиков. Задержаны 9 разыскиваемых, изъято 25 мобильных терминалов, которые, по имеющимся базам данных, обозначены маркировкой «Розыск», и 4 автомобиля. Установлено 33 жителя, которые, по имеющейся информации, имеют непосредственное отношение к незаконным вооруженным формированиям.

Такой объем работы выполнен силами 766 сотрудников полиции.

Источник 0629.com.ua