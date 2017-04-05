На Донетчине направлены в суд уголовные производства в отношении двух прокуроров

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До 15 лет лишения свободы грозит двум прокурорам-предателям, бывшим сотрудникам прокуратуры Донецкой области, которые перешли на сторону террористов. Во время специального досудебного расследования установлено, что двое бывших сотрудников, которые до октября 2014 года работали в прокуратуре Донецкой области, уволились из органов и начали активно сотрудничать с представителями террористической организации «ДНР», рассказали в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, бывший начальник отдела надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры Донецкой области Максим Бовт поступил на «службу» в так называемую «Генеральную прокуратуру ДНР» и был назначен на должность начальника управления надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.
Другой бывший сотрудник прокуратуры Донетчины Олег Федотов до того, как изменил присяге, работал заместителем начальника отдела работы с кадрами прокуратуры Донецкой области, сейчас также работает на террористов, занимая должность начальника так называемого управления кадров и учебных заведений «Генеральной прокуратуры ДНР».
В настоящее время обвиняемые продолжают сотрудничать с боевиками, совершая тем самым противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.
Поскольку злоумышленники скрываются от следствия и находятся на неподконтрольной украинской власти территории, в отношении них проводилась процедура специального досудебного расследования. Обвинительные акты прокуратурой утверждены и направлены в суд для заочного осуждения.
За участие в террористической организации, то есть совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258−3 Уголовного кодекса Украины, бывшим прокурорам грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, прокурор, прокуратура, ДНР
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