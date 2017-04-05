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Архив - Донецкая область

«Паспорт» «ЛНР» можно получить за 300 российских рублей

05.04.2017 15:50
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«Паспорт» «ЛНР» можно получить за 300 российских рублей

В «ЛНР» снизили стоимость услуги по оформлению или замене «паспортного документа». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ.

«Были внесены изменения касательно размера платы за предоставление услуги по оформлению, выдаче, замене "паспортного документа", удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории "Луганской народной республики"», – говорится в сообщении.

Теперь «паспорт» можно получить за 300 российских рублей. Ранее стоимость оформления, выдачи, замены «паспортного документа» «ЛНР» составляла 490 руб.

54 тыс. человек получили «паспорта» в «ДНР» за год

Источник dnews.dn.ua



Теги: Донбасс, стоимость, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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