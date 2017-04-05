Плотницкий и Захарченко ставят чудовищные опыты над луганскими и донецкими детьми

05.04.2017 09:30

Террористы "ЛНР/ДНР" начинают целенаправленно промывать мозги молодому поколению "республики" с 1 класса. Сначала малышам "впаривают" о том, как зарождалось террористическое "государство", а с 5 класса дети уже берут в руки оружие. "Терра инкогнито" - с латинского "чистая земля". Так детский мозг характеризуют психологи: ребенок не может самостоятельно анализировать информацию, передает "Диалог. UA".

Это умело используют в "ЛНР" и "ДНР", причем часто пропаганда начинает осаждать детский мозг еще с детсада. По мнению детского психолога Олега Чабана, террористы используют очень простые и примитивные эмоции. Враг у сепаратистов обязательно с рогами, он бегает за всеми с вилами и хочет заколоть. Более грамотно боевики "окучивают" мозг школьников. К примеру, уже давно оккупанты выпускают детский журнал "Вежливые человечки", в котором обязательно Украина и ее политики плохие, "а братья-россияне" всегда хорошие. И непременно в этих рассказах есть "Правый сектор" и "укропы".

"Мы видим, что тех детей сейчас так воспитывают, а потом их будут учить, как взорвать мост или как убить "укропа". Соответственно, мы будем видеть это в реальных ситуациях и с этими людьми будет сложно", - говорит эксперт Богуш.