- Захарченко и Плотницкий в панике: Кремль приказал проверить разворованные террористами склады боеприпасов и ГСМ11:30
- Жаркая ночь на мариупольском направлении: боевики "ДНР" штурмовали Марьинку и выжигали позиции АТО в Широкино минометным огнем. ВИДЕО11:10
- На блокпостах Мариуполя за 3 месяца задержали 33 боевика 10:30
- Блокпосты: Марьинка - "лидер", Новотроицкое - "аутсайдер"10:20
- Бои в Авдеевке: Тука поделился впечатляющими данными о потерях боевиков ДНР10:10
- Плотницкий и Захарченко ставят чудовищные опыты над луганскими и донецкими детьми09:30
- Стало известно, когда появится поезд «Мариуполь - Одесса»09:13
- Под Славянском нашли меч скифов возрастом 2500 лет. ВИДЕО08:28
- За уклонение от службы в ВСУ житель Славянска осужден на 2 года08:10
- За время войны на Донбассе Красный Крест оказал помощь почти миллиону человек22:29
Плотницкий и Захарченко ставят чудовищные опыты над луганскими и донецкими детьми
Террористы "ЛНР/ДНР" начинают целенаправленно промывать мозги молодому поколению "республики" с 1 класса. Сначала малышам "впаривают" о том, как зарождалось террористическое "государство", а с 5 класса дети уже берут в руки оружие. "Терра инкогнито" - с латинского "чистая земля". Так детский мозг характеризуют психологи: ребенок не может самостоятельно анализировать информацию, передает "Диалог. UA".
Это умело используют в "ЛНР" и "ДНР", причем часто пропаганда начинает осаждать детский мозг еще с детсада. По мнению детского психолога Олега Чабана, террористы используют очень простые и примитивные эмоции. Враг у сепаратистов обязательно с рогами, он бегает за всеми с вилами и хочет заколоть. Более грамотно боевики "окучивают" мозг школьников. К примеру, уже давно оккупанты выпускают детский журнал "Вежливые человечки", в котором обязательно Украина и ее политики плохие, "а братья-россияне" всегда хорошие. И непременно в этих рассказах есть "Правый сектор" и "укропы".
"Мы видим, что тех детей сейчас так воспитывают, а потом их будут учить, как взорвать мост или как убить "укропа". Соответственно, мы будем видеть это в реальных ситуациях и с этими людьми будет сложно", - говорит эксперт Богуш.
Теги: Донбасс, дети, опыт, ДНР, ЛНР
- Захарченко и Плотницкий в панике: Кремль приказал проверить разворованные террористами склады боеприпасов и ГСМ11:30
- Жаркая ночь на мариупольском направлении: боевики "ДНР" штурмовали Марьинку и выжигали позиции АТО в Широкино минометным огнем. ВИДЕО11:10
- На блокпостах Мариуполя за 3 месяца задержали 33 боевика 10:30
- Блокпосты: Марьинка - "лидер", Новотроицкое - "аутсайдер"10:20
- Бои в Авдеевке: Тука поделился впечатляющими данными о потерях боевиков ДНР10:10
- Плотницкий и Захарченко ставят чудовищные опыты над луганскими и донецкими детьми09:30
- Стало известно, когда появится поезд «Мариуполь - Одесса»09:13
- Под Славянском нашли меч скифов возрастом 2500 лет. ВИДЕО08:28
- За уклонение от службы в ВСУ житель Славянска осужден на 2 года08:10
- На оккупированной Луганщине заминировано около 14 гектаров пашни, карт минирования нет22:38
- Сайт «Миротворец» пополнился известными российскими артистами12:00
- Сегодня Европарламент проведет дебаты относительно безвиза для Украины11:50
- Президент "Полтавы" перед матчем с "Шахтером" угрожает распустить клуб11:40
- Захарченко и Плотницкий в панике: Кремль приказал проверить разворованные террористами склады боеприпасов и ГСМ11:30
- Жаркая ночь на мариупольском направлении: боевики "ДНР" штурмовали Марьинку и выжигали позиции АТО в Широкино минометным огнем. ВИДЕО11:10
- Создано "вечное" водоотталкивающее покрытие (ВИДЕО)11:00
- УКРОП предлагает обязать облгазы за их счет устанавливать бытовым потребителям индивидуальные счетчики10:50
- На блокпостах Мариуполя за 3 месяца задержали 33 боевика 10:30
- Блокпосты: Марьинка - "лидер", Новотроицкое - "аутсайдер"10:20
- Бои в Авдеевке: Тука поделился впечатляющими данными о потерях боевиков ДНР10:10
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Доставайте зонтики: надвигается серьезное похолодание
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- Выборы Путина в 2018 году уже невозможны. И вот почему...