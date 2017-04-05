Под Мариуполем утилизируют боеприпасы. Жителей призвали не паниковать

05.04.2017 14:50

Сегодня, 5 апреля, вблизи Мариуполя будут утилизировать запасы непригодных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета со ссылкой на оперативно-тактическую группировку «Мариуполь».

В связи с этим с 9 утра до 17 в городе могут быть слышны громкие звуки взрывов снарядов.

Жителей Мариуполя просят продолжать сохранять спокойствие. Безопасности города ничего не угрожает.

Источник 0629.com.ua