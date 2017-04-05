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Архив - Донецкая область

Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо

05.04.2017 15:30
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Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо

В ряды к оккупантам больше не идут военные запаса "республик", потому план боевиков по привлечению вояк на сборы терпит крах. Чтобы как-то выровнять положение, орки начали привлекать военнообязанных старше 55 лет, передает "Диалог. UA".

ГУ разведки Минобороны в Facebook пишет, что сборы проходят с военнослужащими запаса соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ под руководством представителей Центра территориальных войск.

Также во избежание повторных злоупотреблений по кадровым назначениям и награждениям в указанных выше частях террористов, от "командующих" корпусов срочно потребовали отдать личные дела подчиненного офицерского состава в штаб Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ.



Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны
 
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