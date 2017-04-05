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Стало известно, когда появится поезд «Мариуполь - Одесса»
05.04.2017 09:13
В «Укрзалізниці» сообщают, что запуск поезда из Мариуполя в Одессу откладывается из-за ремонта железнодорожных путей.
Ответ от «Укрзалізниці» опубликовала нардеп Марина Веселова,сообщает 0629.
В ответе на запрос народного депутата сказано, что курсирование по маршруту до Одессы будет рассмотрено после того, как пройдут ремонтные работы. Случится это после 20 июня 2017 г.
«Вопрос о назначении курсирования нового дополнительного поезда сообщением Мариуполь - Одесса будет обработан по окончанию ремонтных работ на участке Камыш-Заря - Волноваха (после 20.06.2017)», - указано в ответе.
Теги: Донбасс, Одесса, Мариуполь, поезд
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