Террористы на Донбассе начали увеличивать численность своих танковых подразделений

05.04.2017 13:30

Вслед за увеличением количества боевиков в составе российско-террористических войск на Донбассе до 50 тысяч человек, начато и укрупнение танковых подразделений террористов. Такой приказ, по словам координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, командованию «1-го армейского корпуса ДНР» и «2-го армейского корпуса ЛНР» поступил из Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ.

«В соответствии с полученным от российских кураторов указанием, танковые батальоны противника, входящие в состав данным „армейских корпусов“, переводятся с трех ротного на четырех ротный состав. Вместе с этим будет увеличен и штат командования отдельных танковых батальонов -- заместитель командира батальона получит отдельный танк, -- говорит Дмитрий Тымчук. -- После проведения этих мероприятий количество танков в составе боевых частей и подразделений обоих „армейских корпусов“ превысит 450 единиц. В то же время, по состоянию на февраль этого года, их численность составляла около 380 единиц. При этом хочу подчеркнуть, что это только те танки, которые находятся непосредственно в боевых частях противника. Кроме них у террористов „ДНР“ и „ЛНР“ имеются также танки на базах хранения и в учебных подразделениях».

Кроме танков, добавил координатор «Информсопротивления», на сегодняшний день в составе «1-го армейского корпуса ДНР» и «2-го армейского корпуса ЛНР» насчитывается около 900 единиц других боевых бронированных машин, более тысячи различных артиллерийских систем и около 400 различных средств противовоздушной обороны (ПВО). При этом он отметил, что, по сравнению с февралем, количество ПВО противника увеличилось на 50 единиц.

Также Дмитрий Тымчук добавил, что российские кураторы потребовали расформировать отдельный радиобатальон особого назначения «ЛНР» из-за низкой эффективности его деятельности. В то же время выполняемые им боевые задачи будут возложены на штатное подразделение радиоэлектронной разведки ВС РФ, которое находится на временно оккупированной территории Луганской области на ротационной основе.

Источник fakty.ua