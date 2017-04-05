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За уклонение от службы в ВСУ житель Славянска осужден на 2 года
Славянский горрайонный суд вынес обвинительный приговор мужчине, который уклонялся от призыва по мобилизации в Вооруженные Силы Украины. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Отмечается, что в 2015 году 38-летний житель города Славянска (Донецкая обл.), по состоянию здоровья годный к прохождению срочной военной службы, получил повестку о призыве, согласно Указу Президента Украины «О частичную мобилизацию на территории Украины». Но при этом он без уважительных причин не явился в призывной пункт.
Кроме того, стороной обвинения доказано, что с целью уклонения от службы в ВСУ мужчина неоднократно выезжал за пределы места проживания и некоторое время находился на территории Российской Федерации. Однако в феврале 2017 года правоохранители установили его местонахождение и привлекли к ответственности.
За совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 (уклонение от призыва по мобилизации) УК Украины, Славянский горрайонный суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием на 1 год.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Славянск, суд, ВСУ, повестка
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