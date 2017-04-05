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Жаркая ночь на мариупольском направлении: боевики "ДНР" штурмовали Марьинку и выжигали позиции АТО в Широкино минометным огнем. ВИДЕО

05.04.2017 11:10
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Жаркая ночь на мариупольском направлении: боевики "ДНР" штурмовали Марьинку и выжигали позиции АТО в Широкино минометным огнем. ВИДЕО

Спикер АТО Ярослав Чепурной сообщил о том, что мариупольское направление остается самым опасным на оккупированном Донбассе, ведь именно по Павлополю и Водяному враг бил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Во вторник, 4 апреля, террористы "ДНР" из минометов калибра 82 мм. накрывали огнем защитников Красногоровки и Широкино.

Позиции под Марьинкой пострадали от обстрелов из гранатометов, а морских пехотинцев в Гнутово враг атаковал из пулеметов. Из вооружения БМП оккупанты стреляли по позициям морпехов в районе Водяного и Широкино. Также вблизи Новотроицкого зафиксирована работа вражеского снайпера. Кроме того, вчера под Марьинкой случилось боевое столкновение с ДРГ противника. Известно, когда группа боевиков "ДНР" пыталась приблизиться к позициям украинских военных. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью бойцов АТО, принял решение на применение оружия. Получив достойный отпор противник отошел.

 

 

Источник dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, Марьинка, ДНР, АТО, Широкино, ВСУ, обстрелы
 
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