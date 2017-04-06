Блокпосты: в Новотроицком с утра пусто

06.04.2017 10:10

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 6 апреля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 0/130;

«Марьинка» -150/100;

«Новотроицкое» — 0/0;

«Гнутово» — 60/0.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО проследовали 29,1 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

«Майорск» — 7200 человек и 985 транспортных средств;

«Марьинка» — 7010 человек и 1235 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5870 человек и 1210 транспортных средств;

«Гнутово» — 3355 человек и 815 транспортных средств;

«Станица Луганская» -5715 человек.