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СЦКК: террористы "лднр" опять сорвали процесс разведения сторон
06.04.2017 12:55
Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня представители НВФ планируют проведение информационной пиар-акции на участке разведения сил и средств №1 «Станица Луганская», с участием руководителя российской стороны СЦКК генерал-майора Еремина Глеба Владимировича и представителей СМИ Российской Федерации, а также ОРДЛО.
Входе встречи будет сделано заявление о так называемой готовности осуществить отвод сил и средств на данном участке, которое должно быть произведено 6 апреля этого года в соответствии с решением трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"На самом деле решение трехсторонней контактной группы возможно осуществить при условии соблюдения 7-дневного полного прекращения огня, верифицированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК в последний раз фиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ с применением стрелкового оружия на данном участке 2 апреля 2017. Таким образом разведение сил и средств на участке местности №1 «Станица Луганская» возможно осуществить только после 9 апреля при выполнении условий, указанных в рамочном соглашении, подписанном 21 сентября 2016 в Минске. Украинская сторона еще раз заявляет о готовности к выполнению всех взятых обязательств по минским договоренностям при условии безусловного их соблюдения с другой стороны", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.
Ранее группа "ИС" сообщала, что главари "днр" согнали мужчин 18-55 лет на "сборы резервистов".
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, террористы
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