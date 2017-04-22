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Архив - Донецкая область

Футбол: "Шахтер" выиграл у "Динамо", но счет минимальный

22.04.2017 07:19
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Футбол: "Шахтер" выиграл у "Динамо", но счет минимальный

Вчера, 21 апреля состоялся 26-й тур украинской Премьер-лиги. Донецкий "Шахтер" встречался в Киеве с "Динамо".

Пресс-службу донецкого "Шахтера" сообщила:

Чемпионат Украины – 2016/17. 26-й тур.

21 апреля 2017 года. Киев. НСК «Олимпийский». 51 732 зрителя. +4 градуса.

«Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 Феррейра (12)

«Динамо»: Коваль, Вида, Пантич, Кадар (Очигава, 83), Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 66), Шепелев, Антунеш, Ярмоленко (к), Гармаш (Цыганков, 66), Беседин

Запасные: Рудько, Корзун, Яремчук, Буяльский

Главный тренер: Сергей Ребров

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 80), Марлос, Тайсон (Дентиньо, 90), Бернард, Феррейра (Кривцов, 90+3)

Запасные: Шевченко, Бутко, Зубков, Бланко Лещук

Главный тренер: Паулу Фонсека

Предупреждения: Морозюк (49), Сидорчук (54), Гармаш (56), Марлос (74), Феррейра (90+3)

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, футбол, шахтер , победа, команда
 
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