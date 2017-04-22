Школа хоккейного клуба «Донбасс» провела открытый семинар для детских тренеров (ФОТО, ВИДЕО)

22.04.2017 19:33

20 апреля завершился трехдневный открытый семинар для детских тренеров по хоккею и представителей родительских комитетов команд, организованный хоккейным клубом «Донбасс».

Участие в обучении приняли тренеры и представители родительских комитетов детских из восьми городов Украины: Винницы, Донецка, Дружковки, Луцка, Киева, Кременчуга, Одессы и Харькова.

В ходе практических и теоретических занятий были рассмотрены физические, психологические, а также методические аспекты воспитания юных хоккеистов в возрасте от 6 до 10 лет.

Артем Вербенко, один из самых молодых тренеров, принявших участие в семинаре, отметил важность подобных обучающих курсов: "Я получил очень большой опыт от

Сергея Петрова, почерпнул для себя уйму новой информации – это неисчерпаемый кладезь ума и хоккейного опыта.

Я считаю, что такие семинары очень полезны. Это один из шагов для того, чтобы хоккей развивался в нашей стране и вышел на новый уровень. Я, наверное, здесь самый неопытный из тренеров, но даже те, кто уже много лет тренирует, для себя узнают много новой информации. Все тренируют, как могут, и как знают – это реалии нашей страны. Такие семинары должны проходить на регулярной основе и очень приятно, что участие в семинаре "Донбасса" бесплатно. Даже те, кто особо не может себе этого позволить, приехали и приняли участие в семинаре и получили знания и литературу для школы", - рассказал тренер одесской команды.

Опытнейший вратарь, пятикратный чемпион Украины и чемпион Казахстана Вадим Селиверстов, а ныне тренер ДЮСШ "Льдинка" подчеркнул, что впереди ждет еще много работы: "Очень познавательно. Продуктивно все поработали, я думаю, что все много нового узнали, кто-то изменит что-то в подготовке детей, кто-то возьмет новое и добавит в свою работу. Еще очень много работы и знаний, которых хотелось бы получить", - поделился тренер киевлян.

Экс-игрок юниорской сборной Белоруссии, а ныне тренер винницкого "Патриота" Владимир Сачко отметил высокий уровень организации семинара: "Очень грамотно все сделано. Сначала проведение практики на льду – показ конкретных упражнений, а потом разбор этого на теоретических занятиях. В этом плане все очень доступно и грамотно. Для меня ценными стали приобретенные знания об особенностях построения тренировочного процесса по возрастным категориям. До этого в украинском хоккее такого не было", - прокомментировал тренер "Патриота".

Бывший игрок юниорской сборной Украины по хоккею с шайбой и бронзовый призер группы В чемпионата мира по хоккею с мячом Дмитрий Цымбал, представляющий на тренерском семинаре школу "Спарта" из города Луцк с воодушевлением воспринял новость о будущих семинарах ДЮСШ ХК "Донбасс": "Для меня было очень интересно посетить такой семинар. Конечно, нужно брать пример с элиты хоккея – на данный момент это "Донбасс". Очень было интересно приехать и послушать, получить знания, пообщаться с коллегами из других городов. Специалистам нужно развиваться, а если не будет у нас единой системы подготовки - мы остановимся и развития никакого не будет. Будем внедрять у себя, пробовать. Я думаю, результаты это будет давать, поэтому тренерам нужно общаться между собой и делиться своими знаниями. Все вместе мы сможем поднять украинский хоккей ", - рассказал тренер луцкой команды.

По окончании семинара всем участникам были предоставлены программы с полным набором упражнений для детей от 6 до 10 лет, а также программа для игр в хоккей на ограниченном участке поля.

В дальнейшем хоккейный клуб "Донбасс" планирует проведение семинаров по особенностям подготовки хоккеистов 10-14 лет, а также 14-17 лет.