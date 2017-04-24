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Борис Колесников: Задача максимум – попытаться попасть в элиту
Президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников анонсировал появление в Краматорске хоккейной команды, а также прокомментировал открытие чемпионата мира в Дивизионе 1А в Киеве.
- Последний раз Украина принимала чемпионат мира по хоккею в Донецке…
- Вы знаете, в Донецке наша сборная выиграла. Чтобы болельщикам было понятно: сборная вышла в "первую лигу". Есть "высшая лига" – это элита, где играет США, Канада, Россия, Швеция, Финляндия и другие страны, а есть "первая лига", куда тогда мы вышли. И сейчас чемпионат начинается в этой же лиге.
В Донецке мы вернулись в "первую лигу" – это был один турнир, здесь турнир будет сложнее, соперники будут намного сложнее. Казахстан и Австрия – постоянные участники элитной лиги, поэтому нам придется тяжело. Мне кажется, что главная цель, она же и программа-минимум, – закрепиться в "первой лиге" мирового хоккея. А задача максимум – попытаться попасть в элиту. Но, если мы просто закрепимся в первой лиге, то это будет определенный результат.
- Половина игроков сборной Украины – хоккеисты "Донбасса", как вы оцените кадровый потенциал нашей сборной?
- Для нашего клуба это большая честь. Это выбор главного тренера сборной, что половина хоккеистов из "Донбасса". Думаю, все болельщики хоккея смотрели фильм "Легенда №17", где "бессмертный тренер" говорит, что нет ни "Спартака", ни ЦСКА, ни "Динамо". Переводя на украинский хоккей, – нет ни "Донбасса", ни "Кременчука", ни "Кривбасса", а есть сборная Украины – это одна команда.
Нам хотелось бы, чтобы представители всех шести украинских клубов играли в сборной, надеюсь, к следующему чемпионату так оно и будет.
- На чемпионате мира в Донецке трибуны хорошо помогали сборной…
- Я не сомневаюсь в поддержке сейчас. Все билеты – проданы. Что касается украинских болельщиков, то они, безусловно, лучшие в мире, как в футболе, так и в хоккее. С этим проблем не будет.
Как я уже говорил, если мы закрепимся в "первой лиге", выполнив программу-минимум, то это будет результат. Если мы попадем в элиту, то это будет фантастический успех.
- Кто самый сложный соперник?
- Мне кажется, что Казахстан. Есть две путевки в элиту. Казахстан и Австрия… Раньше никто не знал о такой хоккейной стране как Словения. Менее двух миллионов населения, а сборная не вылетает из элиты и играет на Олимпийских играх. Поэтому дорогу осилит идущий.
- Вы верите, что чемпионат 2017/18 будет хорошим?
- Смотрите, Денискин – молодой парень, который в последний момент не попал в сборную Украины, но у него все впереди, он – воспитанник белоцерковского "Белого Барса".
Харьковская школа, к сожалению, сейчас нуждается в большем внимании от местных советов и муниципалитетов. У нас родители в Украине сейчас не имеют таких доходов, чтобы заработать ребенку на хоккей, на частную школу. Поэтому задача клубов, где они есть, и муниципалитетов – помочь молодому человеку вырасти в настоящего хоккеиста. Если он и не станет хоккеистом, то, безусловно, станет мужественным человеком, здоровым и сильным.
Также Борис Викторович рассказал о новом, строящемся в Краматорске катке, где в будущем будет выступать молодежная команда ХК "Донбасс":
"В Украине есть несколько мощных школ: киевская, харьковская, прибавилась донецкая. Думаю, что дело за малым. По крайней мере, мы двигаемся вперед. Два новых катка открыто в Киевской области. Власти Донецкой области и города Краматорска строят новый каток, за что им большое спасибо. Он откроется осенью. "Донбасс", как минимум, представит молодежную команду из Краматорска для сезона чемпионата Украины 2018/19. Я думаю, мы подготовим молодую команду, дай бог, чтобы каток поскорее сдали в эксплуатацию".
Осталась только Западная Украина, там, к сожалению, пока нет условий, а ведь это историческая родина украинского хоккея, который на 30 лет старше советского хоккея.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Краматорск, хоккей, команда
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