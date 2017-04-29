«Шахтер» продлил контракт с Кривцовым

Футбольный клуб «Шахтер» и защитник команды Сергей Кривцов подписали новое соглашение. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба контракт рассчитан на четыре года.

Кривцов перешел в донецкий клуб из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел 10 игр и забил 2 гола.

Всего на счету Сергея 94 официальных матча и 8 мячей за «Шахтер». В футболке «горняков» защитник завоевал 13 трофеев.



Чемпион Украины 2011, 2012, 2013, 2014 годов.

Обладатель Кубка Украины 2011, 2012, 2013, 2016 годов.

Обладатель Суперкубка Украины 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годов.