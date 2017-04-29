Последние новости раздела
- В «ДНР» спор двоих боевиков закончился смертью одного и ранением второго «участника» – разведка15:10
- Когда пропуска через линию разграничения станут бессрочными14:20
- В ОБСЄ ЗАЯВИЛИ ПРО ДІТЕЙ ЗІ ЗБРОЄЮ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ13:10
- Боевики на Донбассе блокируют ремонтные работы объектов инфраструктуры, - штаб 11:30
- В КРАМАТОРСКЕ БОРЮТСЯ ЗА ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ09:50
- Мариупольская школа с разбитым стадионом получит антивандальные тренажеры 09:30
- ГОРЕ-МАТЬ РЕГУЛЯРНО ИЗДЕВАЛАСЬ НАД 8-ЛЕТНЕЙ ДОЧЕРЬЮ07:50
- Мариупольские топ-менеджеры среди лучших в Украине (РЕЙТИНГ)07:30
- Боевики ДНР обстреляли украинских военных у Широкиного из артиллерии - штаб АТО22:35
- На трассе, ведущей из Марьинки в Красногоровку, был обстрелян гражданский автомобиль22:09
«Шахтер» продлил контракт с Кривцовым
29.04.2017 13:47
Футбольный клуб «Шахтер» и защитник команды Сергей Кривцов подписали новое соглашение. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба контракт рассчитан на четыре года.
Кривцов перешел в донецкий клуб из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел 10 игр и забил 2 гола.
Всего на счету Сергея 94 официальных матча и 8 мячей за «Шахтер». В футболке «горняков» защитник завоевал 13 трофеев.
Чемпион Украины 2011, 2012, 2013, 2014 годов.
Обладатель Кубка Украины 2011, 2012, 2013, 2016 годов.
Обладатель Суперкубка Украины 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годов.
Теги: Донбасс, шахтер , контракт, команда
Читайте также:
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней
- С красноармейского шахтера, убившего насильника, готовятся снять обвинение
- Помощника депутата от Радикальной партии поймали на мошенничестве
- МАЙЖЕ 1,5 ТИСЯЧІ СТРОКОВИКІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ СКЛАЛИ ПРИСЯГУ В "ДЕСНІ"
- Крымские активисты провели свой соцопрос по энергоснабжению полуострова
- Вагонетка оборвала жизнь шахтера
- В «ДНР» спор двоих боевиков закончился смертью одного и ранением второго «участника» – разведка15:10
- Когда пропуска через линию разграничения станут бессрочными14:20
- В ОБСЄ ЗАЯВИЛИ ПРО ДІТЕЙ ЗІ ЗБРОЄЮ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ13:10
- Боевики на Донбассе блокируют ремонтные работы объектов инфраструктуры, - штаб 11:30
- В КРАМАТОРСКЕ БОРЮТСЯ ЗА ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ09:50
- Мариупольская школа с разбитым стадионом получит антивандальные тренажеры 09:30
- Окупована частина Луганщини залишиться без водопостачання 09:10
- ГОРЕ-МАТЬ РЕГУЛЯРНО ИЗДЕВАЛАСЬ НАД 8-ЛЕТНЕЙ ДОЧЕРЬЮ07:50
- Мариупольские топ-менеджеры среди лучших в Украине (РЕЙТИНГ)07:30
- Боевики ДНР обстреляли украинских военных у Широкиного из артиллерии - штаб АТО22:35
- Порошенко отстранил от должности главу РГА, пойманного на взятке15:30
- В «ДНР» спор двоих боевиков закончился смертью одного и ранением второго «участника» – разведка15:10
- Меркель готовит Порошенко неудобные вопросы14:50
- Когда пропуска через линию разграничения станут бессрочными14:20
- Клип Васи Обломова про "киселев-ТВ" стал хитом YouTube14:00
- Китай выделит Украине $300 млн на строительство моста в Кременчуге, - Кубив13:50
- Украина вводит антидемпинговую пошлину на российский шоколад13:30
- В ОБСЄ ЗАЯВИЛИ ПРО ДІТЕЙ ЗІ ЗБРОЄЮ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ13:10
- Китайцы хотят инвестировать в производство электровозов в Украине 12:50
- В Украину запрещен въезд около 40 российским артистам – Госпогранслужба12:20
- "Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде17:20
- 10 причин есть больше сливочного масла14:30
- Донецк глазами чешского журналиста10:44
- В мае расцветают даже столетние пни10:20
- Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО08:14
- Президент опоздал с санкциями против российских соцсетей и телеканалов 07:28
- Жмурику припарка. Или безвиз для блокированных жителей Мариуполя07:10
- 11 бюджетных средств для поддержания красоты14:47
- П'ять способів уникнути остеохондрозу13:20
- Толкование 10 самых распространенных кошмаров09:18
- Будет бойня: появился кровавый прогноз по атаке на Донецк
- Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Невзоров прокоментував наслідки вірогідної заборони в Україні РПЦ
- Донецк с утра в эпицентре обстрелов
- Группа российских военных по ошибке попала под мощный артиллерийский обстрел на Донбассе: разведка узнала, сколько российских солдат погибло
- "Всю ночь боевики "ДНР" бесновались на севере Донецка, утром - осатанели: на головы сыплется "Град" и мины"
- Лидер боевиков "ДНР" «сдал» московских кураторов
- В Донецке боевики готовятся к наступлению
- Запрет сетей как еще один шаг в подготовке к войне: названа дата реальной катастрофы
- Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО