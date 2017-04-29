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Архив - Донецкая область

«Шахтер» продлил контракт с Кривцовым

29.04.2017 13:47
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«Шахтер» продлил контракт с Кривцовым

Футбольный клуб «Шахтер» и защитник команды Сергей Кривцов подписали новое соглашение. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба контракт рассчитан на четыре года.

Кривцов перешел в донецкий клуб из запорожского «Металлурга» в мае 2010 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел 10 игр и забил 2 гола.

Всего на счету Сергея 94 официальных матча и 8 мячей за «Шахтер». В футболке «горняков» защитник завоевал 13 трофеев.

Чемпион Украины 2011, 2012, 2013, 2014 годов.
Обладатель Кубка Украины 2011, 2012, 2013, 2016 годов.
Обладатель Суперкубка Украины 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годов.



Теги: Донбасс, шахтер , контракт, команда
 
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