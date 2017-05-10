“Пойти в священный бой” призывали 9 мая священники УПЦ МП. ВИДЕО

10.05.2017 16:05

9 мая в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре УПЦ МП (монастырь Януковича), расположенном в селе Никольское, Волновахского района Донецкой области, местные священнослужители отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне призывами к русской земле “встать за веру”, “поднять боевые знамена” и “пойти в священный бой”

Об этом в своем блоге написал Денис Бигунов.

"На видео, снятом 9 мая в селе Никольское видно как монахи проводят мероприятие ко Дню Победы, во время которого верующие поют песни российского национал-шовинистического содержания.

При этом монастырь расположен в тылу украинских войск и всего в 40 километрах от линии фронта, где силы АТО каждый день отражают атаки незаконных вооруженных формирований, подконтрольных командованию Российской Федерации.

В частности, верующие поют о том, что “Крестным ходом и с молитвой” они пойдут за “российское правое дело”, а саму Россию “ждут святые победы”.

Учитывая тот факт, что Россия оккупировала и незаконно аннексировала украинский Крым, песни с подобным содержанием как и подобные мероприятия на территории украинских монастырей можно расценивать не иначе как диверсионно - идеологическую, подрывную работу в тылу украинских войск и акцию солидарности с российским агрессором.

Из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что в отношении представителей данной религиозной организации в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) и это отнюдь не удивительно", - пишет Бигунов.

Добро пожаловать в православный коммунизм

Посетив официальный сайт Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря можно сделать вывод, что религиозная деятельность в этой обители, как минимум, не является основной.

На главной странице сайта монастыря посетителей встречает приветствие в духе сюрреализма - настоящий, живой микс православия и коммунизма.

По-видимому то, что не удалось в свое время сделать Сталину и НКВД, удалось святым отцам Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря Московского Патриархата.и

То, что не удалось Сталину: большевистская и православная символика гармонично дополняют друг друга на сайте святой обители

"В целом весь сайт духовной организации просто переполнен материалами российского национал-шовинистического, антиукраинского и антизападного содержания, а характер материалов восхваляет российскую авторитарную государственно-политическую традицию, возвышая ее над мировой цивилизацией, в частности европейской.

Ниже представлены примеры такой пропаганды, размещенной на официальном портале обители. Но главный вопрос все же состоит в том, какому народу служит такая церковь и какому Богу? И служит ли Богу вообще?

Все это еще раз говорит о том, чем на самом деле являются и какую функцю выполняют структуры Московского Патриархата в Украине, которые прикрываясь Священным Писанием и верой вселяют в сердца своей пастве отнюдь не слово Господне, а российско-националистическую, антиукраинскую пропаганду Кремля.

И здесь каждый должен дать ответ для себя сам - стоит ли такое православие за веру, или работает на российский режим, который ведет против нашего народа и государства гибридную войну на всех направлениях",- пишет блогер.

Источник 0629.