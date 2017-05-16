Последние новости раздела
- В Ямполе возродили страусиную ферму22:10
- Ждут прихода "ДНР": житель Мариуполя поразил рассказом о настроениях в городе21:15
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ «НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ» В 35 МЛН ГРИВЕНЬ20:45
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО20:15
- Центр поддержки переселенцев открыли в Мариуполе17:45
- Группа российских военных по ошибке попала под мощный артиллерийский обстрел на Донбассе: разведка узнала, сколько российских солдат погибло17:15
- В Минобороны Украины подтвердили поставки Россией вооружения боевикам на Донбасс 16:15
- ВОДА «В ЗАКОНЕ»: ЧТО ЕЩЕ СТАЛО МОЖНО ПРОВОЗИТЬ ЧЕРЕЗ КПВВ15:30
- В рядах боевиков «ДНР» появились российские инструкторы по ведению артразведки14:30
- На Донетчине выясняли, какой танковый экипаж лучше (ВИДЕО)13:50
Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора
16.05.2017 07:08
Украинский журналист Евгений Спирин, который приехал в Киев из Донецка, был шокирован поведением риелтора, которая заявила, что квартир для "донецких и луганских" нет.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Так, по словам женщины, "негры", дети и животные хозяев квартир не смущают, в отличие от переселенцев.
"Знаєте, у нас тут нікакіх прєдрассудков нєт. У нас і араби билі, і собакі, і дєті. А одін раз, даже, знаєтє, нєгр жил. Но одно у нас прєдпочтєніє: нікакіх луганскіх і донєцкіх", - передал журналист ее слова в ироническом тоне.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, Киев, квартира, аренда
Читайте также:
- В Ямполе возродили страусиную ферму22:10
- Ждут прихода "ДНР": житель Мариуполя поразил рассказом о настроениях в городе21:15
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ «НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ» В 35 МЛН ГРИВЕНЬ20:45
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО20:15
- Центр поддержки переселенцев открыли в Мариуполе17:45
- Группа российских военных по ошибке попала под мощный артиллерийский обстрел на Донбассе: разведка узнала, сколько российских солдат погибло17:15
- В Минобороны Украины подтвердили поставки Россией вооружения боевикам на Донбасс 16:15
- ВОДА «В ЗАКОНЕ»: ЧТО ЕЩЕ СТАЛО МОЖНО ПРОВОЗИТЬ ЧЕРЕЗ КПВВ15:30
- В рядах боевиков «ДНР» появились российские инструкторы по ведению артразведки14:30
- На Донетчине выясняли, какой танковый экипаж лучше (ВИДЕО)13:50
- Европа и США призвали Киев провести гей-парад22:35
- В Ямполе возродили страусиную ферму22:10
- В России паника: Украина наносит удар по одной из главных пропагандистских машин Кремля - гундяевской УПЦ МП21:45
- Ждут прихода "ДНР": житель Мариуполя поразил рассказом о настроениях в городе21:15
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ «НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ» В 35 МЛН ГРИВЕНЬ20:45
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО20:15
- Без/виз против «запрета ОК и ВК»19:45
- У харьковчанки отобрали набитую долларами сумку19:15
- Кабмин разрешил украинцам летать в Турцию без загранпаспорта18:45
- Порошенко назвал условие для отмены запрета сайтов18:15
- Не Путин, а "измена": западные СМИ о самой большой проблеме украинцев15:10
- Пеллеты вместо газа. Как на практике выглядит энергонезависимость19:03
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации16:54
- Большинству украинцев не дано дожить до 60 лет13:39
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми13:13
- Безвиз не означает, что вы легко сможете пересечь границу.... Можете и не пересечь12:58
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа08:19
- 6 золотых правил здоровья07:49
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора07:08
- Ветеран АТО обвинил в Майдане и войне "миллионы украинцев-дебилов". ВИДЕО06:52
- Тримайтеся!!! Рада прийняла шокуючий закон, тепер влада має право конфіскувати у вас все майно
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации
- Пенсионной реформы не будет: МВФ отверг проект Кабмина
- Скандал на Евровидении: Верка Сердючка пойдет под суд (видео)
- Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Арестович: Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора
- Аналитик озвучил печальный прогноз по возвращению Донбасса