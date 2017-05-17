- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину13:05
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге12:45
- Мариупольцы «тонут» в мусоре11:28
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- На КПВВ «Гнутово» был задержан краденый «Мерседес»10:57
- Ситуация на КПВВ сегодня, 7 июня10:36
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм10:20
В "ДНР" пытались провезти скрипку Страдивари
На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники изъяли скрипку работы мастера Антонио Страдивари при попытке незаконного вывоза на временно неподконтрольные территории Донецкой области. Об этом сообщил Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
"Интересную находку нашли вчера пограничники в КПВВ "Марьинка". В руки пограничников попали не какие-то банальные скрытые товары или продукты питания, а настоящее произведение искусства - скрипка Страдивари", - написал Слободян.
Во время осмотра автомобиля ВАЗ, на котором гражданин Украины перемещался в неподконтрольный Донецк, пограничный наряд в багажном отделении автомобиля обнаружил старинную скрипку работы Страдивари (Violin Concert Straduari) 1730 года выпуска, что, безусловно, представляет культурную и историческую ценность.
Гражданин и обнаруженный музыкальный инструмент переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.
Теги: Донбасс, Марьинка, скрипка, контрабанда, Страдивари
- Що знайшли на КПВВ "Мар’їнка"
- Пограничники обнаружили в автомобиле скрипку Страдивари. ВИДЕО
- Комбат: в секторе - бардак, Марьинка - под обстрелом, контрабандисты прорываются
- Що затримали ввечері на КПВВ "Мар’їнка"
- К чему привела "отработка" Марьинки
- Турецкий наркокурьер за 135 кило героина получил 10 лет
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину13:05
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге12:45
- На Донбассе ликвидирован боевик "202-й"12:07
- Мариупольцы «тонут» в мусоре11:28
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- На КПВВ «Гнутово» был задержан краденый «Мерседес»10:57
- Ситуация на КПВВ сегодня, 7 июня10:36
- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму17:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении16:25
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Найдена самая горячая планета во Вселенной15:55
- Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран15:45
- Украинские богачи стали активно бронировать автомобили15:25
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Порошенко повысил размер алиментов на ребенка14:25
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”12:26
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"07:50
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»