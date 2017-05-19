Горячая линия "Донбасс SOS": что тревожит людей на оккупированной территории. ВИДЕО

19.05.2017 08:14

Горячая линия общественной организации "Донбасс SOS" только за апрель 2017 года получила 2503 звонка, из них 600 - из "ЛДНР". Координатор горячей линии Виолетта Артемчук рассказала о том, с какими проблемами к ним обращаются переселенцы, жители "серой зоны" и украинские граждане, оставшиеся на неподконтрольных территориях Донбасса.

В среднем 100 звонков слышим мы ежедневно, отвечаем мы на 150 вопросов в среднем ежедневно, реагируем и прикладываем максимум усилий чтобы помочь.

Самыми актуальными вопросами апреля были вопросы о социальных и пенсионных выплатах. Данная тенденция держится уже достаточный период времени, с периодическими «всплесками» в период нововведений в законодательстве, касающегося переселенцев. 612 звонков (34%) касались именно этого вопроса. 278 звонков прозвучало с неподконтрольной территории.

«Мне 86 лет. Живу в Донецке. Мне пенсию перестали платить. Восстановят когда перееду? Куда ж мне ехать? Кто меня старую ждать будет. Где жить? Выдадут когда все закончится? Деточка, мне 86 уже. Я ж не дождусь…»

«Я слепая почти, а муж мой-слабослыщащий. Мы из Луганской области. Живем никуда не выезжаем. Пока огород-еще как то держимся. А зимой и весной совсем сложно. Как нам быть? Посоветуйте? Должен же быть выход?»

Нам, общественникам, нужна ваша активность. Только вместе с вами мы можем достичь прогресса в решении этого вопроса! Мы подготовили обращение к Президенту Украины и премьер министру Украины. Мы уверены, что данное обращение могут поддержать не только переселенцы, но и их друзья, родственники, соседи. Мы призываем также активистов на местах присоединяться к нам, собирая подобные обращения в своих громадах.

Из разговора в офисе нашей организации. Женщина пришла за лекарствами по программе “Папа для Украины” и увидела на столе обращения. Просмотрела. Выразила желание подписать. «Мне мало двух экземпляров! Я в прошлом сама госслужащая. Сейчас в Киеве проживаю, у меня тут много знакомых сейчас. Я всем подписать дам. Сколько экземпляров? (думает) давайте 30! А куда потом их принести?»

Мы очень радуемся активности граждан, радуемся их готовности бороться за свои права. Особенную гордость вызывают те, кто несмотря на преклонный возраст готовы бороться

«Мне 78. Хочу оставить подпись под заявлением. Перешлете мне по почте? А зачем? Я ж могу с вашего сайта заполнить. Куда потом отправлять? Да, конечно читаю сайт. Я ж не древняя совсем. Пользуюсь интернетом, конечно!»

В вопросах пенсионных выплат по прежнему актуальным оставались слова «идентификация» и «списки СБУ». Сотни вопросов, сотни уточнений и разъяснений. Сотни историй о несправедливости и дискриминации, связанных с этими вопросами.

«А если я просто приду и вставлю карточку в банкомат – это уже идентификация? Или кому то что-то надо говорить?»

«Болею. Я не дойду до Ощадбанка. Как домой позвать сотрудников?

«Я сейчас в санатории под Одессой. Такой санаторий хороший. Путевку долго ждала. А могу я в Одессе идентификацию пройти? Чтобы обратно в Харьков не ехать. Лечение же прерывать нельзя?»

«Я выезжал в Торез на 10 дней. Окна позакрывать, двор убрать. Это еще летом было. А сейчас мне говорят, что я в каких-то списках СБУ, что я живу в Торезе. Я говорю – вот же я, перед вами. Я здесь! Я в Херсоне, а не в Торезе. Смотрят на меня. И опять – вы не проживаете постоянно здесь! Как ким доказать? Меня ж знают все. Может привести соседа?»

«Не получили 3-го числа пенсию. Знакомая сходила в ПФ, а ей сказали, что она попала в список СБУ»

Наша организация неоднократно давала разъяснения по данному вопросу. К сожалению практика приостановки выплат до сих пор не прекращена, поэтому мы рекомендуем Вам ознакомится с инструкциями, которые подготовили наши юристы.

Вопросы пересечения линии разграничения, требования, предъявляемые к перемещаемому багажу, документы, необходимые для провоза личных вещей актуализировались в апреле в связи с вступлением в действие нового Временного порядка пересечения линии соприкосновения № 222-ог от 14.04.2017. Это основной документ, согласно которому осуществляется контроль за пересечением линии разграничения, документ, от знания которого напрямую зависит возможность свободного передвижения, нервы, здоровье, а в некоторых случаях и жизнь людей, чьи судьбы поделила линия разграничения. В общей сложности за прошедший месяц было 340 таких звонков — это 10% от общего числа обращений.

О порядке пересечения линии разграничения спрашивали люди, проживающие по обе стороны от этой линии.

«Изменилась ли ситуация с передвижением грузопассажирского транспорта через линию разграничения?»

«Пропустят ли на мотоцикле с техпаспортом хозяина и генеральной доверенностью через блок пост? Про машины есть. А вот мотоцикл?

«Мне надо лекарства везти маме. В каком объеме? Она их каждый день принимать должна»

«Я директор детского дома, везу на неконтролируемую территорию гуманитарный груз, который получила на новой почте, и меня не пускают пограничники, а фискальная служба не отвечает. Нам эту помощь собирали по Украине. 7 детей. Ждут. А не пускают»

Понимая важность этой информации, мы детально проанализировали что-же поменялось в порядке пересечения линии соприкосновения для простых людей.

Отвечая на звонки и давая консультации мы, работающие не первый год с вопросами переселенцев, удивляемся, возмущаемся и негодуем по поводу «импровизаций» местных чиновников на тему законодательства, касающегося прав и свобод переселенцев. Кто подсказывает чиновникам «на местах» эти нововведения?

«Я пошла в поликлинику, чтобы записаться на программу «Доступные лекарства». Мне сказали, что я не имею право на участие в этой программе, поскольку получаю адресную помощь. Это правда? Есть такие ограничения?»

«Мой отец приехал навестить меня в Харьков. Проживает на неподконтрольной территории. Его остановили в метро. Попросили документы показать. Когда полицейский увидел, что у него регистрация на неподконтрольной территории- попросил предъявить справку переселенца. Когда узнал, что такой справки нет, сказал что жителям неподконтрольных территорий нельзя передвигаться по подконтрольной территории без справки переселенца. Это так?»

Не молчите о подобных случаях! Если к Вам предъявляют какие-либо необоснованные требования или документы - не стесняйтесь требовать письменные разъяснения (именно письменные) и писать жалобы. Помните — с государством не спорят устно. Поверьте нашему опыту, если чиновников завалить жалобами — ситуация сдвинется с мертвой точки.

“Донбасс СОС” продолжает осуществление программы гуманитарной помощи от Папы Римского. В апреле за медицинской помощью к нам обратилось более 60 человек.

Переселенцы из Киева приходят к нам в офис сами. В разговорах о рецептах, о болезнях, о жизни на новом месте раскрывается широкая палитра историй людей. Нам рассказывают о том, как ухаживать за цветами: «Этот цветок надо поливать банановой водой. Не знаете, как ее готовить? Сейчас расскажу. Берете две кожуры от бананов….». «Спасибо за лекарства! А вы еще не были на аллее сакур? В Киеве. Около метро Лесная. Там столько людей ходит. Подойти к дереву, пока оно цветет, обнять его. Энергетикой заправиться. Сейчас это всем нам нужно. Я была уже».

Наш проект по оказанию медицинской помощи, к сожалению, подходит к концу. Но начинается реализация новых проектов при поддержке Папы Римского направленных на медикаментозную помощь от других организаций.

Такую поддержку предоставляют:

«Станция Харьков» (Харьков)

Проект рассчитан на переселенцев Харькова и области

Фонд «Гиппократы» (Мариуполь)

Проект рассчитан на переселенцев Никольского района, Волновахского района, Марьинского района, города Мариуполя и его окрестностей.

Мы отслеживаем программы предоставления гуманитарной помощи от разных организаций, и готовы давать контакты звонящим.

Каждый военный конфликт приводит к всплеску насилия над женщинами. Конфликт на Востоке Украины — не исключение. На нашу горячую линию иногда звонят женщины – переселенки и жительницы «серой зоны» с просьбами о помощи и содействии. Нам звонят жертвы домашнего насилия. «Муж выгоняет нас из дома. Меня и троих детей. Куда мне идти? Я в декрете. Денег снять жилье нет». Для женщин, страдающих от семейного и гендерного насилия создаются центры-убежища в разных городах и местностях Украины. В апреле такой центр открылся при содействии ВБО «Конвиктус Украины». Туда можно обратиться по телефону 067 341 48 95 и получить консультации.

В апреле актуальными были вопросы о предоставлении и поиске жилья, проблемы с жильем являются самыми животрепещущими и одними из самых сложноразрешимых. Мы продолжаем собирать информацию о предложениях жилья и публикуем актуальные предложения на наших страницах в сетях Facebook, ВК.

По-прежнему есть свободные места для поселения в модульных городках, которые действуют в Харьковской (гг.Волчанск, Лозовая, Чугуев, Харьков), Днепропетровской (гг. Днепр, Днепродзержинск, Кривой Рог, Никополь, Павлоград), Запорожской (г.Запорожье) областях.

Желающим поселиться необходимо позвонить в ГСЧС (поселение оформляется через них) и сообщить о необходимости поселения:

Харьковская область (057) 766 64 74

Днепропетровская область (056) 376 10 18

Запорожская область (061) 787 94 31

Или просто набрать 101 и попросить переключить на соответствующую область.

В преддверии лета, школьных каникул к нам начали обращаться организации и благотворительные фонды, организовывающие лагеря и программы для детей ВПЛ. По всей стране детям из семей ВПЛ предоставляется возможность не просто отдохнуть, а отдохнуть с пользой, получить новые знания и новый опыт.

Не забывайте, что бесплатные путевки положены детям-сиротам, детям, лишенным родительского попечения, детям с инвалидностью, детям из малообеспеченных и многодетных семей. Бесплатной путевкой ребенок льготной категории может воспользоваться 1 раз в году

Чтобы получить путевку родителю или опекуну необходимо прийти в отдел по делам семьи и молодежи городского совета с такими документами:

справка с места жительства о составе семьи (ЖЭК или квартальная);

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка из школы о том, что ребенок не пользовался бесплатной путевкой в текущем году;

копия документа, подтверждающего льготу.

Для детей-сирот и лишенных родительской опеки – это копия решения коллегии районной администрации или копия решения суда, подтверждающие статус ребенка.

Для детей из малообеспеченных семей – справка (оригинал) из районного управления труда и социальной защиты населения о получении пособия по малообеспеченности.

Для детей из многодетных семей – копия удостоверения ребенка из многодетной семьи.

Для детей с инвалидностью – копия удостоверения или справка об инвалидности.

Общественники организовывают лагеря отдыха специально для детей из прифронтовых районов и детей-переселенцев

«Первая ласточка» - програма «Лагерь Мира», которая предлагает малышне отдых в палатках около с. Мирополье, Краснопольский район, Сумская область

Лето только начинается, надеемся, что таких программ будет не мало! Звоните нам — будем консультировать! Пусть лето пройдет весело и прекрасно!

Телефон горячей линии "Донбасс SOS": 0 800 309 110 (ПН-ПТ: 9:00-21:00 СБ-ВС: 9:00-18:00). Звонки с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины бесплатны.