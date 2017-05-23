Украина научилась обходиться без антрацита из ОРДЛО

23.05.2017 07:43

C тех пор, как были заблокированы поставки угля из ОРДЛО, довелось услышать немало самых мрачных прогнозов относительно будущего украинской энергетики. «Без угля мы пропадем», «Украина замерзнет», «нам нечем заменить антрацит», «нас ждут коллапс в энергетике и веерные отключения» — такие заявления тиражировались самыми разными спикерами. Но вот прошло несколько месяцев и выяснилось, что Украина вполне смогла обходиться без антрацита с неподконтрольных территорий. Никто не замерз, электричество не закончилось. Кроме того, Украина даже умудряется экспортировать электроэнергию в Молдову (там решили отказаться от поставок из Приднестровья и теперь закупают у нас) и зарабатывать на этом деньги.

Энергетическая система спокойно перестроилась и существенно изменила свою структуру. Как выяснилось на практике, энергетическая зависимость от поставок антрацита из ЛДНР была искусственной и сохранялась исключительно потому, что была выгодна определенным игрокам как в Украине, так и в ОРДЛО.

Хорошее исследование на эту тему вышло в прошлом номере журнала Український тиждень

Вот наглядная инфографика оттуда. По сравнению с прошлым годом АЭС увеличили производство электричества, а ТЭС — наоборот, сократили. Оказывается, так было можно. Просто кому-то нравилось сжигать антрацит и зарабатывать на этом деньги.

А вот другой график, который показывает структуру произведенного в Украине электричества. Если раньше доля тепловых электростанций достигала 40%, то теперь она составляет лишь около 25%. Остальное — АЭС и ГЭС.

Более того, тепловые электростанции постоянно сокращают потребление антрацита и переходят на газовый уголь. Таким образом, в будущем Украине не нужно будет закупать антрацит вообще. Хоть в ОРДЛО, хоть в ЮАР. Оказалось, что при наличии политической воли обойтись без него вполне можно.

По прогнозам Минэнерго, в мае на антрацитовых блоках ТЭС будет выработано лишь около 6% электроэнергии, в то время, как раньше этот показатель достигал 35-40%. В настоящее время идут работы по переводу этих блоков на газовый уголь. Например, соответствующие работы на своих электростанциях (Приднепровской и Криворожской) в Днепропетровской области ведет ДТЭК.

Почему это хорошо для Украины? Потому что теперь уголь для электростанций будет добываться не в ОРДЛО, а на подконтрольной территории — в Павлограде, Доброполье. Вот что по этому поводу говорит менеджер Ахметова — гендиректор ДТЭК Тимченко в своем интервью:

«Нам выгоднее перейти на марку «Г», инвестировать в наш угольный бизнес (в рост добычи в «Доброполье» и «Павлограде»), чем бесконечно импортировать уголь по сто долларов».

Таким образом прямым следствием блокады ОРДЛО и прекращения поставок угля оттуда по факту является увеличение инвестиций в предприятия и города, подконтрольные Украине. Следовательно деньги будут доставаться не экономике врага, а оставаться в стране.

Как оказалось, все возможно, если очень хочется. Долгое время все были убеждены, что нет альтернативы газу «Газпрома», а потом отказались от него за пару лет. Потом считалось, что нет альтернативы антрациту из ОРДЛО, но, как выяснилось, его потребление удалось сократить до минимума.

Если раньше Захарченко и Плотницкий продавали в Украину уголь с захваченных шахт в Макеевке, Донецке, Торезе, Шахтерске, Красном Луче, то теперь уголь копится на складах и девать его боевикам некуда. И ситуация в их экономике на данный момент гораздо хуже, чем была год назад. Заводы и шахты отжали, а что с ними делать дальше — не знают. В итоге что-то работает на 30% мощности, а что-то вообще остановилось.

Сам Плотницкий в интервью «Известиям» недавно говорил, что на данный момент производства на его территории задействованы чуть больше чем на 50%, в некоторых отраслях — меньше 40% и перестроиться на Россию оказалось не так-то просто.

Все еще считаете, что блокада была не нужна?

Источник блог Дениса Казанского.