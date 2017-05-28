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Мариуполь готовится принять престижный Всеукраинский фестиваль «Червона рута»

28.05.2017 07:50
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Мариуполь готовится принять престижный Всеукраинский фестиваль «Червона рута»

Мариуполь готовится принять у себя XV Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки «Червона рута - 2017». Это грандиозное событие пройдет с 13 по 17 сентября. 350 конкурсантов со всей Украины вживую споют для мариупольцев и гостей города. Об этом на пресс-конференции в Мариуполе рассказал исполнительный директор фестиваля Мирослав Мельник.

В программе фестиваля намечены финальные конкурсы в жанрах: поп, рок, современной танцевальной, акустической, альтернативной музыки, украинского фольклора. Также пройдут концерты звезд - победителей прошлых лет. Непосредственно 17 сентября, в День города, на Театральной площади состоится Гала-концерта новых победителей фестиваля.

Во время мероприятий музыкального праздника будут реализоваться прямые телемосты ТВ и в Интернете, пресс-конференции, круглые столы, передвижные выставки, кино - театральные программы.

Мирослав Мельник сообщил, что подготовка к фестивалю началась еще в 2016 г. В течение прошлого года дирекция феста провела 25 отборочных конкурсов по всей Украине. В них приняло участие около 3000 групп и солистов из всех регионов Украины – это более 5 000 человек. На каждом конкурсе были определены победители, которые получили право представлять свой регион на всеукраинском уровне. Среди конкурсантов - семь участников из Мариуполя.

В Мариуполе фестивальные мероприятия будут проходить в Драмтеатре, ДК «Молодёжный», ДК «Искра», Дворце Металлургов.

Источник: mariupolnews.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, музыка, фестиваль
 
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