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Боевики нарушили "режим тишины", который вступил в силу 1 июня, - Штаб
01.06.2017 20:43
Несмотря на достигнутые ранее договоренности о соблюдении в течение сегодняшнего дня, 1 июня, "режима тишины", пророссийские НDФ все же не прекратили применять оружие против подразделений сил АТО. С начала суток боевики 9 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских защитников. В частности, один раз били и из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
На Приморском направлении зафиксировано больше всего нарушений бандформированиями условий неприменения оружия. Так, уже около двух часов ночи воинов ВС Украины в районе Павлополя обстрелял вражеский снайпер. В течение дня снайперы противника также вели огонь в районе Водяного и Марьинки. А наши опорные пункты вблизи Чермалыка противник дважды обстрелял из минометов, в том числе из запрещенных минскими договоренностями калибра 120 мм. Кроме того, у Широкино бандиты еще до рассвета открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.
На Донецком направлении в течение дня было тихо.
На Луганском направлении бандформирования трижды обстреливали оборонительные укрепления ВС Украины недалеко от Малинового из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.
По состоянию на данный момент, с начала суток, потерь среди украинских воинов не было.
Ранее группа "ИС" сообщала, что в верхушке «ДНР» готовятся очередные «чистки».
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, нарушение, договор, ДНР, ЛНР, боевики
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