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Архив - Донецкая область

ДНРовцы сутки убивали охранников дома бывшего нардепа

01.06.2017 18:38
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ДНРовцы сутки убивали охранников дома бывшего нардепа

Террористы "ДНР" захватили в поселке Спартак дом бывшего народного депутата от Партии регионов Артема Щербаня и убили двух его охранников.

Об этом сообщает портал Четвертая власть со ссылкой на жителя Донецка Андрея Мацкула.

По данным издания, Щербань еще в 2014 году уехал из своего коттеджа в Спартаке и оставил там двух охранников, которые должны были охранять дом от мародеров.

Однако некоторое время назад террористы заселились в коттедж экс-нардепа, а обнаружив у охранников не донецкую прописку, забили их до смерти.

"Сутки мужиков убивали в доме, в котором сами обосновались на жительство. А сколько таких мужиков сидело по подвалам и сгинуло неизвестно где", – отметил Мацкул.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, убийство, охранник, ДНР, нардеп
 
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